İki maçta 13 gol – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    İki maçta 13 gol

    İki maçta 13 gol

    Bordo-mavili takım ile dün 3-3 berabere kalınca ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

    Bordo-mavili takım ile dün 3-3 berabere kalınca ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Sezonun ilk devresinde 'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazanmıştı. Bu karşılaşmada 7, dün de 6 gol atılınca bu sezonun 'de en çok gol atılan eşleşmesi yaşandı. İki takımın iki maçında 13 kez fileler sarsılmış oldu. ekibi dünkü 2 puan kaybı ile Avrupa kupaları yolunda avantaj kaçırdı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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