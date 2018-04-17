Fırtına kaçamadı
Avrupa için kritik maçta bordo-mavililer; Novak, Yusuf ve Rodallega ile 2 kez 2 farklı öne geçse de başkent ekibi Musa (2) ve Cikalleshi ile cevap verdi. Musa 32 metreden haftanın en güzel golünü attı
MUSA 32 METREDEN ATTI
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 4-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer dün 2 puan kaybederek avantaj kaybetti. Opta verilerine göre, Musa Çağıran'nın golü bu sezon Süper Lig'de Osmanlıspor'un en uzak mesafeden attığı ve Trabzonspor'un en uzak mesafeden yediği gol oldu (32.3 metre) Musa ise kariyerinde daha önce 9 yıl önce Altay formasıyla bir müsabakada 2 gol atarken, 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerinde ise ilk kez bir maçta 2 gol buldu. Musa haftanın belki de yılın en güzel gollerinden birini kaydetti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:09
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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