Fırtına kaçamadı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    kaçamadı

    Fırtına kaçamadı

    Avrupa için kritik maçta bordo-mavililer; Novak, Yusuf ve Rodallega ile 2 kez 2 farklı öne geçse de başkent ekibi Musa (2) ve ile cevap verdi. Musa 32 metreden haftanın en güzel golünü attı

    'in 23. haftasının kapanış maçında , deplasmanında 3-3 berabere kaldı. 2 kez 2 farklı skor elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı. müthiş golüyle maça damga vurdu. Karadenez ekibinin gollerini Filip Novak, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı. Ev sahibi takım ise Musa Çağıran (2) ve 'nin sayıları ile cevap verdi. Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor 29, Trabzonspor ise 46 puanla haftayı kapadı. Osmanlıspor ligde bir sonraki hafta 'ne konuk olacak. Trabzonspor ise 'u ağırlayacak.

    MUSA 32 METREDEN ATTI
    Geçtiğimiz hafta 'u 4-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer dün 2 puan kaybederek avantaj kaybetti. Opta verilerine göre, Musa Çağıran'nın golü bu sezon Süper Lig'de Osmanlıspor'un en uzak mesafeden attığı ve Trabzonspor'un en uzak mesafeden yediği gol oldu (32.3 metre) Musa ise kariyerinde daha önce 9 yıl önce Altay formasıyla bir müsabakada 2 gol atarken, 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerinde ise ilk kez bir maçta 2 gol buldu. Musa haftanın belki de yılın en güzel gollerinden birini kaydetti.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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