Osmanlıspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor
Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.
Osmanlıspor ilk 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi.
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.
Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:04
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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