Osmanlıspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    - | CANLI ANLATIM

    Osmanlıspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde , deplasmanda 'a konuk oluyor

    Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.

    Osmanlıspor ilk 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi.

    Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

    Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren , ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

    Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan ve İranlı Payam Sadeghian, 'a karşı görev yapamayacak.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:04
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