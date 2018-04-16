Osmanlıspor evinde Trabzonspor'la 3-3 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda 3-1 öne geçtiği maçta Osmanlıspor’la 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor'un gollerini 13. Dakikada Filip Novak, 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 56. Dakikada Hugo Rodallega kaydederken; Osmanlıspor'un golleri 51. ve 82. dakikada Musa Çağıran, 73. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 46'ya yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor ise puanını 29'a çıkardı ve 17. sırada kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 21 Mart Cumartesi saat 16.00'da evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Osmanlıspor ise aynı gün saat 13.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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