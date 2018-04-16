Osmanlıspor evinde Trabzonspor'la 3-3 berabere kaldı

Trabzonspor'un gollerini 13. Dakikada Filip Novak, 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 56. Dakikada Hugo Rodallega kaydederken; Osmanlıspor'un golleri 51. ve 82. dakikada Musa Çağıran, 73. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 46'ya yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor ise puanını 29'a çıkardı ve 17. sırada kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 21 Mart Cumartesi saat 16.00'da evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Osmanlıspor ise aynı gün saat 13.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.