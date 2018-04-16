Eski Trabzonlu yılın futbolcusu
Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzeyewski, Avustralya'da 'yılın yabancı futbolcusu' seçildi.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzeyewski, Avustralya'da 'yılın yabancı futbolcusu' seçildi. Sydney FC ile şampiyonluğa ulaşan Polonyalı yıldız, ligde 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Adrian ödülü ile şampiyonluk madalyasını sosyal medyadan paylaştı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
-
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
-
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Eski Trabzonlu yılın futbolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.