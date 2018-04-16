Eski Trabzonlu yılın futbolcusu – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Eski Trabzonlu yılın futbolcusu

    Eski Trabzonlu yılın futbolcusu

    'un eski futbolcusu , 'da 'yılın yabancı futbolcusu' seçildi.

    'un eski futbolcusu , 'da 'yılın yabancı futbolcusu' seçildi. Sydney FC ile şampiyonluğa ulaşan Polonyalı yıldız, ligde 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Adrian ödülü ile şampiyonluk madalyasını sosyal medyadan paylaştı.


    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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