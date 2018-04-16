Eski Trabzonlu yılın futbolcusu

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzeyewski, Avustralya'da 'yılın yabancı futbolcusu' seçildi. Sydney FC ile şampiyonluğa ulaşan Polonyalı yıldız, ligde 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Adrian ödülü ile şampiyonluk madalyasını sosyal medyadan paylaştı.





