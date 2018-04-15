Yolculuk bugün saat 14.00’te – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Yolculuk bugün saat 14.00’te

    Yolculuk bugün saat 14.00’te
    Fırtına, yarın oynanacak maçı için 'ya bugün gidecek. Bordo-mavililer bu sabah saatlerinde yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00'te tarifeli uçak ile Ankara'ya hareket edecek. Taraftar kafileyi uğurlayacak.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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