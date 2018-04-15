Yolculuk bugün saat 14.00’te
Fırtına, yarın oynanacak Osmanlıspor maçı için Ankara'ya bugün gidecek. Bordo-mavililer bu sabah saatlerinde yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00'te tarifeli uçak ile Ankara'ya hareket edecek. Taraftar kafileyi uğurlayacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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