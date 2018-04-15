Potada deprem
Paralarını alamadıkları için dün Eskişehir maçına çıkmak istemeyen 7 yabancı oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yabancı oyuncular Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Calep ve Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Bu kriz sonrası Trabzonspor, 6 oyuncu ile yollarını ayırdıkları açıkladı: "Kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancılar yollarımızı ayırdık."
FARKLI KAYIP
Trabzonspor, yabancıları olmadan çıktığı maçta Ekişehir Basket'e 86-73 yenildi
FARKLI KAYIP
Trabzonspor, yabancıları olmadan çıktığı maçta Ekişehir Basket'e 86-73 yenildi
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Potada deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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