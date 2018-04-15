Potada deprem – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Potada deprem

    Potada deprem

    Paralarını alamadıkları için dün maçına çıkmak istemeyen 7 ile yolların ayrıldığı açıklandı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Basket ile karşılaşacak olan 'da yabancı oyuncular Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Calep ve Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Bu kriz sonrası Trabzonspor, 6 oyuncu ile yollarını ayırdıkları açıkladı: "Kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancılar yollarımızı ayırdık."

    FARKLI KAYIP
    Trabzonspor, yabancıları olmadan çıktığı maçta Ekişehir Basket'e 86-73 yenildi
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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