Sakatlardan sevindiren haber
Sakatlıkları bulunan Burak, Sosa ve Yusuf’un iyileştiği dile getirildi. Dün takımla çalışan 3 futbolcunun pazartesi Osmanlıspor maçında oynayabileceği belirtildi
TAKTİK İDMAN DEĞİŞTİ
Rıza Çalımbay üç ismin de forma giyebilecek seviyede olmasının ardından hafta başından itibaren yaptığı taktik antrenmanlarda değişikliğe giderek bu oyuncuları da Osmanlı maçının planına dahil etti. Bu gelişme Rıza Çalımbay'ı mutlu etti.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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