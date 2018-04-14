Sakatlardan sevindiren haber – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Sakatlardan sevindiren haber

    Sakatlardan sevindiren haber

    Sakatlıkları bulunan Burak, Sosa ve Yusuf’un iyileştiği dile getirildi. Dün takımla çalışan 3 futbolcunun pazartesi maçında oynayabileceği belirtildi

    Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren takımdan ayrı çalışan , önceki gün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan ve yine önceki gün sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı iyileşti. Üç oyuncu da dün takımla birlikte idmana çıkarken, ile oynanacak karşılaşmada teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecekleri açıklandı.

    TAKTİK İDMAN DEĞİŞTİ
    üç ismin de forma giyebilecek seviyede olmasının ardından hafta başından itibaren yaptığı taktik antrenmanlarda değişikliğe giderek bu oyuncuları da Osmanlı maçının planına dahil etti. Bu gelişme Rıza Çalımbay'ı mutlu etti.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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