Kucka hırs yaptı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    hırs yaptı

    Kucka hırs yaptı

    'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile edilen ancak performansı ile sürekli eleştirilen hırs yaptı.

    'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile edilen ancak performansı ile sürekli eleştirilen hırs yaptı. Yeni imajıyla birlikte idmanlardaki çalışkanlığı ve mücadelesi dikkatlerden kaçmayan Kucka, eleştirilere sahada cevap vermek istiyor. Yakın çevresine yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını söyleyen 30 yaşındaki ön liberonun, "Burası tam bir futbol şehri. Ancak yeni sayılabilecek bir takımız. Genç ve tecrübeli arkadaşlar bir aradayız. Zaman tanınırsa çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Kalitemiz var zaman zaman harika işlere imza attık" dediği öğrenildi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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