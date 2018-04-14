Ahmet Ağaoğlu'nun işini zorlaştıran harcamalar! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Ahmet Ağaoğlu'nun işini zorlaştıran harcamalar!

    Ahmet Ağaoğlu'nun işini zorlaştıran harcamalar!

    Takımda son 5 yılda 7 teknik adam görev yaptı. Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, Hacıosmanoğlu ve Usta'nın çalıştığı hocalar olurken, 9 kez teknik adam değişikliğine gidildi.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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