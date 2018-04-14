Ahmet Ağaoğlu, futbolcularla buluştu
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı.
Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk kez bir araya geldiği futbol takımına önemli mesajlar verdi. Yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve kısa zamanda bunların çözümü için çalıştıklarını dile getiren Ağaoğlu, kalan 6 maçta oyuncularından üst düzey performans göstermelerini istedi. Futbol takımının huzurlu bir çalışma ortamı içersinde olması gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu, önceliklerinin futbol takımının yaşadığı ekonomik sıkıntıları en kısı zamanda çözüm maddi ve manevi yönden verdikleri sözleri yerine getirmek olduğunu belirtti.
Futbolcularla ise gerçekleştirilen toplantıda geçmişte yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesi üzerine Ağaoğlu, verdikleri sözleri yerine getirmek için burada olduklarını ifade ederek, oyuncularından sadece saha içine konsantre olmalarını istedi.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:19
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Ahmet Ağaoğlu, futbolcularla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.