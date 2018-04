Rıza Çalımbay: "Arkamda beyaz bir sayfa bırakırım"

OLCAY

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Osmanlıspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, göreve gelen yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulunarak, "Trabzonspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Bu kongrenin ardından Trabzonspor'u ileriye götürecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hepsi deneyimli ve daha önce burada görev yapmış kişiler, başkanımız sporun içinde olan biri. Hem tecrübe, hem bilgileriyle Trabzonspor'a çok faydaları olacaktır" diye konuştu. Kayserispor sınavının devre arasında yaptığı konuşma ile maçın gidişatının değiştiğine de vurgu yapan 54 yaşındaki hoca, şöyle konuştu: "Önümüzde Osmanlıspor karşılaşması var. İki takım içinde çok önemli. Bizim yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Takım olarak orada çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etmişti. Ligin sonu yaklaşıyor, artık maçların telafisi yok. Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarısı gibi oynayıp hatta üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsak istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz" şeklinde konuştu.Fırtına'nın geleceği için ligde kalan 6 maçın önemli olduğunu belirten Çalımbay, "Benim futbolcularımla hiçbir zaman problemim olmaz, onların problemi olur. O da oynayamadıkları için. Yedek kaldığı zaman kızar, küser o yönden sıkıntı olabilir. Bütün arkadaşlarımı seviyorum, haksızlık yapma durumum yok. Futbolu çok seviyorum. Her şeyi futbol sayesinde kazandım. Futbola minnettarım, ihanet etmem. Bizde kesinlikle yanlış olmaz. Biz burada beyaz sayfa bırakır, işimize bakarız" ifadesini kullandı.Çalımbay, Kayserispor maçında Burak'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği iddiasına yönelik bir soruya şu şekilde cevap verdi: "Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Bizim orada oyuna alacağımız kişi normalde Uğur'du. Kayserispor karşısında 'Okay ve Uğur gibi iki oyuncuyla değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor' diye düşündük. Deplasmanda oynasak Okay, Uğur olabilir. Onazi sakatlanınca, Mustafa'ya 'hazınlan' dedim. O arada Onazi'den haber bekliyoruz. Ama ben Uğur'u kulübede hazır görmediğim için Burak geldi, 'Bir an önce oyuncu almamız gerek' dedi. Uğur'a bir daha 'oynayabilecek misin?' dedim, 'oynarım' dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin önde gelir."Çalımbay, Sosa 'nın bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, "Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, Batuhan da sakat, durumu belli değil. Sosa'nın problemi çıktı, belki 1 hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var, takımdan ayrı çalışacak ama maçta yüzde 99 hazır hale gelecek" dedi.Tecrübeli hoca, Muharrem Usta'nın bazı oyuncuların 15 milyon euro'ya satılması taahhüdü için şu ifadeleri kullandı: "Rıza hocanın mukavelesi bitiyor deniliyor. Ben sadece 6 maçı düşünüyorum. Mukavele olmuş, olmamış sorun yok. Benim bütün oyunculara ihtiyacım var. Yöneticilerin farklı düşünceleri vardır. Yönetimin alacağı karar karışamayız. Şu anda ligimiz devam ediyor. Mücadele etmezseniz kazanmanız zor, pişman olursunuz. Bunlar beni aşan konular. Yeni yönetimin farklı düşünceleri olacaktır."Uğur Demirok'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Ya sabır" paylaşımı ile ilgili soru üzerine de Çalımbay "İşte niye 'ya sabır' diyor, oynamadığı için diyor. Ben diyorum ki oyuncu haklıdır. Uğur haklı. Galatasaray , Malatya, Akhisar maçında kötü değildi. Ama bizim 3 arkadaşımızdan ikisini oynatmamız gerekiyordu. Biz de kararı ekip olarak Uğur yönünde verdik. Onu dinlendirdik, güzel bir şekilde de anlattık. Uğur da buna tepki gösterebilir. Bu da gayet normal" cevabını verdi.Rıza Çalımbay'ın takımı aldığı dönemde yaşanan kaos ortamı, takımın sıralamadaki yeri biraz hatırlandığında eleştiriler maç ve pozisyon analizlerinin çok ötesinde değerlendirmeler gerektiriyor zannımca. Evet maç atmosferlerinde ve ertesinde her tür eleştiri yapılır, yapıldı, yapılacak da. Bizler de öyle yaptık, eleştirdik. Ancak şunu teslim etmek de boynumuzun borcu; takım değil 50. yıl şampiyonluk hedefi kovalamak; küme düşme hattının az üstünde dolaşıyordu. Şimdi UEFA için son 6 maç. Hoca kendi kariyerine eklediğine bakar! Onun penceresinden bakıldığında son derece iyi bir sonuç, yanlış mıyım?