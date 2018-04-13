Olcay: 3 puan bizim olacak – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Olcay: 3 puan bizim olacak

    Olcay: 3 puan bizim olacak

    Geçen hafta Burak’a muhteşem bir asist yapan , ’u yeneceklerini dile getirdi.

    Geçen hafta Burak'a muhteşem bir asist yapan , 'u yeneceklerini dile getirdi. 30 yaşındaki sol kanat, "Kolay maç olmayacak ama bizim Avrupa için kazanmamız şart. Bu nedenle varımızı yoğumuzu sahaya yansıtıp galip gelmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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