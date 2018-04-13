Başkan Ağaoğlu haklı
Trabzonspor’u ‘Öze dönüş’ projesinin kurtaracağını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu istatistikler de destekliyor. Bu sezon atılan 50 golün 36’sı yerli ve milli isimlerden geldi
YABANCILAR AZ ATTI
Bu sezon Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Okay ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı. Yabancılardan N'Doye ve Rodallega'nın 4, Kucka'nın 3, Onazi'nin 2 ve Bero'nun 1 golü bulunuyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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