Ya Sosa ya da Yusuf – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ya ya da Yusuf

    Ya Sosa ya da Yusuf

    ve , maçında yok.

    ve , maçında yok. 'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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