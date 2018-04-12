Ya Sosa ya da Yusuf
Onazi ve Okay, Osmanlıspor maçında yok.
Onazi ve Okay, Osmanlıspor maçında yok. Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Ya Sosa ya da Yusuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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