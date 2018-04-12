Trabzonspor, taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oyandın. Son bölümde ise orta, şut ve taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.



Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.