Trabzonspor, taktik çalıştı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    , taktik çalıştı

    Trabzonspor, taktik çalıştı

    , 'in 29'uncu haftasında pazartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oyandın. Son bölümde ise orta, şut ve taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmadı, ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

    Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:00
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