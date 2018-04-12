Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oyandın. Son bölümde ise orta, şut ve taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:00
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Trabzonspor, taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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