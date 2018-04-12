Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Jose Sosa, İstanbul ekibiyle iletişime geçti.
Trabzonspor'da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla Başakşehir'e haber göndererek gelecek sezon İstanbul ekibinde oynamak istediğini iletti.
Trabzonhaber'in haberine göre Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Sosa'ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.
Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa'dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.
Trabzonhaber'in haberine göre Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Sosa'ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.
Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa'dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Jose Sosa İstanbul kulübüne haber gönderdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.