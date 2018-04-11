Trabzonsporlu Jose Sosa Başakşehir yolunda!
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HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    kulübüne haber gönderdi!

    Jose Sosa İstanbul kulübüne haber gönderdi!

    'dan ayrılması gündemde olan , ekibiyle iletişime geçti.

    'da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla 'e haber göndererek gelecek sezon ekibinde oynamak istediğini iletti.

    Trabzonhaber'in haberine göre Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Sosa'ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.

    Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa'dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:11
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