Hayrettin Hacısalihoğlu: "Gün doğmadan neler doğar" – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    : "Gün doğmadan neler doğar"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Gün doğmadan neler doğar"

    Yeni yönetim kurulu adına Asbaşkan , eski asbaşkan Ahmet Çubukçu’dan mazbatayı aldı Hacısalihoğlu, gündeme geldiği iddia edilen teknik direktör ile ilgili olarak, “Onu kimse bilemez” dedi

    Trabzonspor'un 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu dün resmen görevi devraldı. 'nde yapılan mazbata töreninde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile görevi devralacağı eski başkan Muharrem Usta katılmazken devir teslim işi asbaşkanlar düzeyinde yer aldı. Devir teslim töreni eski Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile yeni asbaşkan arasında gerçekleşirken, törene Divan Başkanı Ali Sürmen, diğer kurul üyeleri ile eski ve yeni yöneticiler de katıldı.

    YENİ DÖNEM BAŞLADI
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, devir teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da bir kongre gerçekleşti. Kazanan yönetime
    mazbatalarını verdi. Bu arada bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış oldu. Burada geçmiş yönetimin başkanı ve şimdiki yönetimin başkanı Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bizler bu töreni gerçekleştirdik. Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburi-
    yetinde. Şartlar zordur. Camianın tüm bireylerinin katkıları ve ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    GÜNEŞ AÇIKLAMASI
    Hacısalihoğlu, 'in sezon sonunda hoca adayı olup olmadığı şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Şenol hocayı düşünüyor musunuz?' diye bana soruldu. Ben de 'Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü. Bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var' dedim. Bunun üzerine 'Olur mu olmaz mı?' diye sordular. Ben de 'Onu kimse bilemez, gün doğmadan neler doğar' dedim Yoksa, bir anlaşmamız var, böyle bir kararımız var, niyetimiz var. Asla böyle bir durum yok. Görevde bir hocamız varken, sezon bitmemişken, böyle bir şey yapmak Trabzonspor'a yakışmaz ve etik değildir."

    USTA 15 MİLYON EURO BIRAKTI MI?
    Eski Başkan Muharrem Usta'nın, "Yeni yönetim görevi devraldığında Sosa, Burak ve Kucka gibi isimlerin satışı ihtimali karşısında, 15 milyon euro'luk taahhütte bulundum. Islak imzalı taahhütümü görecekler" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Hacısalihoğlu şöyle konuştu: "Şu anda daha görmedim. Böyle konuştuklarını duydum. Yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim için bu konuda yorum yapmam mümkün değil."
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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