Hayrettin Hacısalihoğlu: "Gün doğmadan neler doğar"
Yeni yönetim kurulu adına Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski asbaşkan Ahmet Çubukçu’dan mazbatayı aldı Hacısalihoğlu, gündeme geldiği iddia edilen teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili olarak, “Onu kimse bilemez” dedi
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, devir teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da bir kongre gerçekleşti. Kazanan yönetime
mazbatalarını verdi. Bu arada bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış oldu. Burada geçmiş yönetimin başkanı ve şimdiki yönetimin başkanı Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bizler bu töreni gerçekleştirdik. Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburi-
yetinde. Şartlar zordur. Camianın tüm bireylerinin katkıları ve ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ AÇIKLAMASI
Hacısalihoğlu, Şenol Güneş'in sezon sonunda hoca adayı olup olmadığı şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Şenol hocayı düşünüyor musunuz?' diye bana soruldu. Ben de 'Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü. Bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var' dedim. Bunun üzerine 'Olur mu olmaz mı?' diye sordular. Ben de 'Onu kimse bilemez, gün doğmadan neler doğar' dedim Yoksa, bir anlaşmamız var, böyle bir kararımız var, niyetimiz var. Asla böyle bir durum yok. Görevde bir hocamız varken, sezon bitmemişken, böyle bir şey yapmak Trabzonspor'a yakışmaz ve etik değildir."
USTA 15 MİLYON EURO BIRAKTI MI?
Eski Başkan Muharrem Usta'nın, "Yeni yönetim görevi devraldığında Sosa, Burak ve Kucka gibi isimlerin satışı ihtimali karşısında, 15 milyon euro'luk taahhütte bulundum. Islak imzalı taahhütümü görecekler" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Hacısalihoğlu şöyle konuştu: "Şu anda daha görmedim. Böyle konuştuklarını duydum. Yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim için bu konuda yorum yapmam mümkün değil."
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
-
Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
-
Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
-
Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Gün doğmadan neler doğar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.