Yönetime tam destek – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Yönetime tam destek

    Yönetime tam destek

    Başkanı , “ ve yönetiminin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi

    Bordo-mavili kulübün Başkanı , yeni göreve gelen ve yönetim kurulunun hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi Sürmen, şunları kaydetti: "Seçilen , başarıyı uzun vadeye yayması, tüzüğü yapma ve Trabzonsporluluk ruhunu benimseyenlerle yola devam etme arzusu, beklentilere uygun ve desteklenmesi gereken bir reçetedir. hedeflerini gerçekleştirmesi ve ortak akıl üretmesi yönünde yapacağı çalışmalarda ve diğer kurullar, her türlü katkıyı vermeye hazırdır." , yapılan kongrenin camiaya hayırlı olmasını da diledi.

    ORTALAMA 1.8 PUAN
    ekibi, teknik direktör yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 elde etti. Çalımbay ile 1.8 maçlarını oynayan ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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