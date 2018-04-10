Yönetime tam destek
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, “Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi
ORTALAMA 1.8 PUAN
Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti. Çalımbay ile 1.8 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:25
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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