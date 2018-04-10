Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması!
Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağına dair iddiaları yaptığı açıklama ile yalanladı.
İşte bordo-mavili kulüpten yapılan o açıklama:
Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır.
Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır. Saygılarımızla…
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
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Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ve Yönetimi resmen göreve başladı
Toplam 2
Yorum
ts hayırlı olsun.doğru adımlar ve hayırlı kararlar almanızı temenni ediyorum.hoca konusunda da Tolunay kafkas dışında iyi bir hoca anlaşılır in
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