Ağaoğlu hızlı başladı!

Trabzonspor'da önceki gün gerçekleşen kongrenin ardından başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu ilk toplantısını seçim sonrası bir otelde gerçekleştirdi. Ağaoğlu burada yöneticilerine çok zor bir görevi devraldıklarını yineleyerek, "Tüm kararları ortak alacağız. Kararların altında her yöneticinin imzasının olmasını isterim. Birlikte bu işin altından kalkacağız ve Trabzonspor'u ayağa kaldıracağız" dediği öğrenildi. Aynı toplantıda daha önceden de kararlaştırıldığı gibi futbol takımıyla ilgili transfer, teknik adam, gelecek-gidecek oyuncularla alakalı tüm kararları alması için başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olarak Özkan Sümer'e yetki verilmesi ve en kısa sürede göreve başlaması da kararlaştırıldı.