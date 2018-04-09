Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tam destek

Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, hafta sonu gerçekleştirilen 73. genel kurulda seçilen Trabzonspor'un 17. başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu kutlayarak başarı diledi.

Başkanlığa aday olarak genel kurulda çok sesliliğe ve zor zamanda sahiplenme duygusuna vesile olan Metin Kaya ve yönetim kurulu adaylarına da teşekkür eden Sürmen, şunları kaydetti:

"Sayın Muharrem Usta yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasından itibaren tüzüğün bize yüklediği görevler dahilinde, genişletilmiş divan toplantısı ve bazı ikili görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerin içeriği yönetimsel, sportif ve ekonomik yönden sıkışan sorunların nasıl çözüleceğine dair istişareler ile sınırlı tutulmuştur. Trabzonspor camiasını yılgınlığa sürüklemek için bilinçli olarak basına pompalanan 'Kimse aday olmaz' algı operasyonuna rağmen, eski birçok yöneticinin pozisyon alıp, kırgınlıkları unutup, bir araya gelerek bir başkan adayının listesinde birlikte yer alması, gelecek günler için de örnek teşkil edecek olumlu bir davranıştır. Seçilen yönetimin, başarıyı uzun vadeye yayması, tüzüğü yapma ve Trabzonsporluluk ruhunu benimseyenlerle yola devam etme arzusu, beklentilere uygun ve desteklenmesi gereken bir reçetedir. Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi ve ortak akıl üretmesi yönünde yapacağı çalışmalarda Divan Başkanlık Kurulu ve diğer kurullar, her türlü katkıyı vermeye hazırdır."

Sürmen, diğer taraftan son zamanlarda gerek basında, gerek genel kurullarda, gerekse sosyal medyada oluşan yeni hitap üsluplarının camiayı derinden yaralandığını vurgulayarak, "Genel kurullardaki konuşmalarda, basın açıklamaları ve sosyal medyadaki yazılarda Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden kelimelerin kullanılmaması ve amacı siyaset olan konuşmaların yapılmaması için azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Alınacak tedbirlerle ikna olunmaması halinde, camiaya yakışmayan bu tür söylem ve eylemlerde bulunanlar hakkında Disiplin Kurulu çalıştırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu doğacaktır." ifadelerini kullandı.

Ali Sürmen, yapılan kongrenin camiaya hayırlı olmasını da diledi.