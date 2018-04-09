Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir yorumu – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan ve Abdülkadir yorumu

    Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir yorumu

    Ağaoğlu: Abdülkadir ve Yusuf’un ortaya koyduğu mücadele benim kanımı kaynatıyor. Altyapıdaki gençler bu iki futbolcuya bakarak motive olacak

    Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir ve Yusuf gibi genç oyuncuları izlerken damarlarındaki kanın daha da heyecanlı aktığını vurguladı. Ağaoğlu, "Altyapıdan gelen oyuncuların ortaya koyduğu mücadele benim damarlarımdaki kanı kaynatıyor. Ben hep altyapıya inanan birisiyim. 'nın kadrosuna baktığınızda alt yapısından 5-6 oyuncu görüyorsunuz. Diğer taraftan Porto'ya bakıyorsunuz. tek düze bir oyun da değildir. Tek düze yönetimi de yoktur. Endüstri iseniz endüstrinin gereğini yerine getireceksiniz. Abdülkadir ve Yusuf'a baktığımda gözlerim farklı bakıyor. Altyapıdaki oyuncu orada Abdülkadir ve Yusuf'u gördüğü zaman motive olur. Bu takımın A kadrosunda yer yoktur diye düşünce içine girerse çok zorlanırsınız" ifadesini kullandı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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