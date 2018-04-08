Trabzonspor’un yeni başkanı belli oluyor – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’un yeni başkanı belli oluyor

    Trabzonspor’un yeni başkanı belli oluyor

    'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi bitti ve oy sayımına geçildi.

    Kulübü'nün 73'üncü 'nda ikinci gününde oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

    Trabzonspor kongresinde oy sayım işlemi sürüyor. (Sayfa sürekli güncelleniyor)

    Açılan sandık: 2
    : 322 oy
    : 23 oy

    BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ
    Trabzonspor'da seçime giren başkan adaylarının 14 asil, 7 yedek üyelerinden oluşan yönetim kurulu listeleri ise şu şekilde:

    AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
    Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.
    Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.

    METİN KAYA'NIN LİSTESİ
    Metin Kaya, Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır.
    Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhmmet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz ve Ali Osman Aydın.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:45
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