Trabzonspor’un yeni başkanı belli oluyor
Trabzonspor'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi bitti ve oy sayımına geçildi.
Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ikinci gününde oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.
Trabzonspor kongresinde oy sayım işlemi sürüyor. (Sayfa sürekli güncelleniyor)
Açılan sandık: 2
Ahmet Ağaoğlu: 322 oy
Metin Kaya: 23 oy
BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ
Trabzonspor'da seçime giren başkan adaylarının 14 asil, 7 yedek üyelerinden oluşan yönetim kurulu listeleri ise şu şekilde:
AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.
Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.
METİN KAYA'NIN LİSTESİ
Metin Kaya, Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır.
Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhmmet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz ve Ali Osman Aydın.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:45
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Trabzonspor’un yeni başkanı belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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