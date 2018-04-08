Trabzonspor'dan menajerlere 380 bin euro – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'dan menajerlere 380 bin euro

    Trabzonspor'dan menajerlere 380 bin euro

    Fırtına'da devre arasında takımdan gönderilen ve ile ilgili iki önemli detay ortaya çıktı.

    Fırtına'da devre arasında takımdan gönderilen ve ile ilgili iki önemli detay ortaya çıktı. 44. dönem yönetim kurulu faaliyet raporu içerisinde yer alan bilgiye göre bordomavili takımdan devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile 'a satılan Mas için menajerine 200 bin euro ödendi. Yine devre arasında takımdan ayrılan Bongonda'nın menajerine ise 180 bin euro ödeme yapıldı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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