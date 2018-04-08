Trabzonspor'da yerli rüzgarı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da yerli rüzgarı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da yerli rüzgarı

    Spor Toto 'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen 'da, bu sezon gollerin büyük bölümü yerli oyunculardan geldi.

    Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.

    Yerli oyuncular, ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, , 'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.

    BURAK YILMAZ'DAN 22 GOL
    'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu oldu.

    'ın ardından 6, ve Abdülkadir Ömür 3'er, 2 gol kaydetti.

    Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.

    42 PUANA YERLİ KATKISI
    Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi.

    Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.

    YERLİ OYUNCULARIN GOLLERİ
    Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:

    Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
    Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan
    Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1) Olcay Şahan
    Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
    Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan
    Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6)

    Abdülkadir Ömür
    Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
    Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
    Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
    Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
    Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
    Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
    Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
    Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
    Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (1-3) Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz
    Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
    Trabzonspor-Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:47
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