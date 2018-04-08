Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.

Yerli oyuncular, Karadeniz ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, Trabzonspor, Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.

BURAK YILMAZ'DAN 22 GOL

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

Burak Yılmaz'ın ardından Yusuf Yazıcı 6, Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür 3'er, Okay Yokuşlu 2 gol kaydetti.

Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.

42 PUANA YERLİ KATKISI

Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi.

Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.

YERLİ OYUNCULARIN GOLLERİ

Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle: