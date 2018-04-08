Trabzonspor'da yerli rüzgarı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da, bu sezon gollerin büyük bölümü yerli oyunculardan geldi.
Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.
Yerli oyuncular, Karadeniz ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, Trabzonspor, Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.
BURAK YILMAZ'DAN 22 GOL
Trabzonspor'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
Burak Yılmaz'ın ardından Yusuf Yazıcı 6, Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür 3'er, Okay Yokuşlu 2 gol kaydetti.
Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.
42 PUANA YERLİ KATKISI
Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi.
Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.
YERLİ OYUNCULARIN GOLLERİ
Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:
|Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1)
|Burak Yılmaz (2)
|Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2)
|Burak Yılmaz, Olcay Şahan
|Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1)
|Olcay Şahan
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2)
|Burak Yılmaz (2)
|Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4)
|Burak Yılmaz (2)
|Beşiktaş-Trabzonspor (2-2)
|Olcay Şahan
|Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6)
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Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor-Galatasaray (2-1)
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3)
|Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
|Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2)
|Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
|Trabzonspor-Antalyaspor (3-0)
|Burak Yılmaz (2)
|Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3)
|Burak Yılmaz
|Trabzonspor-Bursaspor (1-0)
|Yusuf Yazıcı
|Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1)
|Burak Yılmaz
|Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2)
|Burak Yılmaz (2)
|Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1)
|Burak Yılmaz
|Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2)
|Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
|Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (1-3)
|Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz
|Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (4-1)
|Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
|Trabzonspor-Kayserispor (4-0)
|Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:47
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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