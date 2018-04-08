Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ikinci gününde başkan adaylarının konuşmalarının tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi



Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşmaların ardından kongre, Divan Başkanı İlhami Algan'ın anonsunun ardından oy kullanma işlemi saat 11.45 itibarıyla başladı. Genel kurulda 7 bin 578 üye 16 sandıkta oy kullanacak. Saat 17.00'ye kadar süreç oy kullanma işleminde üyelerin sabahın erken saatlerinden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlendi. Başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarışıyor.



BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Trabzonspor'da seçime giren başkan adaylarının 14 asil, 7 yedek üyelerinden oluşan yönetim kurulu listeleri ise şu şekilde:



AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ

Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.

Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.



METİN KAYA'NIN LİSTESİ

Metin Kaya, Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır.

Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhmmet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz ve Ali Osman Aydın.