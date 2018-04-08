Trabzonspor’da oy verme işlemi başladı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’da oy verme işlemi başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da oy verme işlemi başladı

    'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi başladı.

    Kulübü'nün 73'üncü 'nda ikinci gününde başkan adaylarının konuşmalarının tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi

    Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşmaların ardından kongre, Divan Başkanı İlhami Algan'ın anonsunun ardından oy kullanma işlemi saat 11.45 itibarıyla başladı. Genel kurulda 7 bin 578 üye 16 sandıkta oy kullanacak. Saat 17.00'ye kadar süreç oy kullanma işleminde üyelerin sabahın erken saatlerinden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlendi. Başkanlık seçiminde bordo, mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarışıyor.

    BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ
    'da seçime giren başkan adaylarının 14 asil, 7 yedek üyelerinden oluşan yönetim kurulu listeleri ise şu şekilde:

    AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
    , Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.
    Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.

    METİN KAYA'NIN LİSTESİ
    , Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır.
    Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhmmet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz ve Ali Osman Aydın.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:28
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