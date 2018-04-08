Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : Yanlış anlaşıldım!

    Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!

    'un yıldız oyuncusu , maçı sonrası yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Süper Lig'in en iyi gençlerine sahibiz. Avrupa'nın gözü, gençlerimizin üzerinde" diye konuştu.

    'in 28 haftasında sahasında 'u 4-0 mağlup eden 'da, , kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Olcay Şahan, maçı sonrası genç takım arkadaşları hakkında yaptığı değerlendirmenin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazen söylediğiniz sözler başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu çok doğaldır, insanlar size kendinizi ifade etmek için bir şans daha tanırlar ve sorun ortadan kalkar. Ancak bazıları vardır ki, siz ne söylerseniz söyleyin kendi çıkarları için söylediklerinizi şekillendirirler. Şimdi söyleyeceklerim, geçtiğimiz hafta yaptığım 'tecrübe' yorumunu bir isyanmış gibi gösterenlere. Spor Toto Süper Lig'in en yetenekli gençleri bordo-mavili renkleri taşırken, sadece 'nin değil Avrupa'nın bile gözleri gençlerimizin üzerindeyken, takım arkadaşlarımın yetenekleri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğumu göstermeye çalışmanız sadece takımımıza zarar verir" dedi.

    "OMUZ OMUZA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
    "Biz Trabzonspor olarak bu takıma, planlarımıza, gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz" diyen Olcay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor formasını giydiğim ilk günden bu yana, saha içi ya da saha dışı fark etmeksizin elimden gelenin en iyisi vermeye çalıştım. Genç kardeşlerimin her geçen gün daha ileriye gitmesi en az onlar kadar beni de mutlu ediyor. Biz yine bir aile gibi sırt sırta, omuz omuza yolumuza devam edeceğiz. Umarım taraftarımızın da desteğiyle Trabzonspor'u hak ettiği yerlere birlikte çıkaracağız."

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:20
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