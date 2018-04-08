Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Süper Lig'in en iyi gençlerine sahibiz. Avrupa'nın gözü, gençlerimizin üzerinde" diye konuştu.
"OMUZ OMUZA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"Biz Trabzonspor olarak bu takıma, planlarımıza, gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz" diyen Olcay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor formasını giydiğim ilk günden bu yana, saha içi ya da saha dışı fark etmeksizin elimden gelenin en iyisi vermeye çalıştım. Genç kardeşlerimin her geçen gün daha ileriye gitmesi en az onlar kadar beni de mutlu ediyor. Biz yine bir aile gibi sırt sırta, omuz omuza yolumuza devam edeceğiz. Umarım taraftarımızın da desteğiyle Trabzonspor'u hak ettiği yerlere birlikte çıkaracağız."
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:20
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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