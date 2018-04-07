Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:02
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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