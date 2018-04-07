Trabzonspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    - | CANLI ANLATIM

    Trabzonspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    'de 'u konuk edecek olan , sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelede saat 16.00'da başladı.

    'de geçtiğimiz hafta 'a 2-1 mağlup olarak 'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaşacağı 'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.

    TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 42. RANDEVUDA
    Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Tomas, Okay, Kamil Ahmet, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.

    Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Lopes, Erkan, , Levent, Şamil, Mendes, Deniz Türüç, Kravets, Umut Bulut.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN