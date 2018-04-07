Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelede iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 42. RANDEVUDA
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Tomas, Okay, Kamil Ahmet, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.
Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Lopes, Erkan, , Levent, Şamil, Mendes, Deniz Türüç, Kravets, Umut Bulut.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:08
-
Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
-
Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
-
Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
Yorum
NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.