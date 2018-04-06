"Trabzonspor'da özveri dönemi" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    "'da özveri dönemi"

    "Trabzonspor'da özveri dönemi"

    Ziya Bey Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu'na listenin sunulmasının ardından başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun ekibinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, zor bir dönemde göreve talip olduklarını söyledi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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