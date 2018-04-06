Trabzonspor'da genel kurul yarın başlayacak
Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul, yarın saat 10.00’da başlayacak.
Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak Olağanüstü Genel Kurul'un ilk gününde mevcut yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunup ibraya sunulacak.
Genel Kurul'un ikinci günü olan 8 Nisan Pazar ise başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya'nın konuşmalarının ardından seçime geçilecek.
Kulübün 17'nci başkanının seçileceği Olağanüstü Genel Kurul'da 7 bin 578 üyenin oy kullanabileceği ve oylamanın saat 17.00'de sona ereceği ifade edildi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:39
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
Trabzonspor'da genel kurul yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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