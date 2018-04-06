Trabzonspor'da genel kurul yarın başlayacak – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'da genel kurul yarın başlayacak

    Trabzonspor'da genel kurul yarın başlayacak

    'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan , yarın saat 10.00’da başlayacak.

    Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak 'un ilk gününde mevcut yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunup ibraya sunulacak.

    Genel Kurul'un ikinci günü olan 8 Nisan Pazar ise başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya'nın konuşmalarının ardından seçime geçilecek.

    Kulübün 17'nci başkanının seçileceği Olağanüstü Genel Kurul'da 7 bin 578 üyenin oy kullanabileceği ve oylamanın saat 17.00'de sona ereceği ifade edildi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:39
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