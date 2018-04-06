Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, başkan adaylığıyla ilgili sürecin çok hızlı geliştiğini söyledi.

Son zamanlarda yaşanan en olağanüstü genel kurul olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un kalibresindeki bir kulüpte kongre olağanüstü de olsa başkan adaylarının önlerinde bir hazırlık dönemi olurdu. Fakat bu sıkıntılı bir süreçti. Sürenin dolmasına az bir zaman kalana kadar da hiç kimsenin adaylığı yoktu. Burada gerçekten kulübümüzün büyüklüğü, Trabzonspor'un tarihi, Türk futboluna verdiği hizmet, Trabzonspor'un misyonu ile örtüşmüyordu. Ben bunu hazmedemedim. Böylesine büyük bir kulüp genel kurul kararı alacak, ortaya aday çıkmayacak." diye konuştu.

Ağaoğlu, eskiden beri bir şekilde bu camianın içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Birlikte çalıştığım, yol yürüdüğüm değerli insanlar varken nasıl oldu da başkan adayı yok, diye içime sindiremedim ve adaylığımı açıkladım. Baskı vardı ama arkadan itme yoktu." ifadesini kullandı.

"SÖYLEMLERİMİZE ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Diğer aday Metin Kaya'nın da iki gün önce adaylığını açıkladığını anımsatan Ağaoğlu, "Söylemlerimize çok dikkat etmemiz lazım. En azından kısa süre içinde yönetime aday olan arkadaşlarımızın adaylığına saygı göstermeliyiz. Rakibe saygı göstermek, sporun içinde önemlidir. Söylediklerimize dikkat etmemiz lazım. İki aday var. Bir de yönetim kurulu adayı var." diye konuştu.

Yoğun temaslarının olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Şunu gördüm ki içinde olduğumuz durumdan, bu süreçten çıkmak için birlik olmaya istekli bir, iki arkadaşımız, sağlık ve işleri dolayısıyla olmadı. Bu tablonun daha küçüğünü 2002-2003'te yaşadık. O zamanla bu zamanı kıyasladığımızda daha birlik içinde olunduğunu gördüm. Bu arada Özkan Sümer'in de bizle beraber genel koordinatör ve başdanışman olarak görev yapacağını söylemek isterim." şeklinde konuştu.

Mali konulardaki açıklamalarla ilgili de Ağaoğlu, "Açıklanan rakamlara bakıldığında bir borç batağının içindesiniz. Nasıl oldu? Yıldız futbolcu geldi. Yıldız futbolcu, gelirleri bir noktada artırır. Yapılan transferlerin kulübe getirdiği maliyet marka değerlerinin çok çok üzerinde. Kulübü bu duruma getiren de bu neden." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİR ARTIRICI PROJELER ÜRETMEMİZ LAZIM"

Ağaoğlu, "Bugün gelirin 6 katı olan bir borçla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Kulübün kasası yöneticinin cebi, yöneticinin cebi de kulübün kasası değildir. Kulübün yöneticinin cebine bakması bana göre iyi bir durum değildir. Bugün Trabzonspor'un 4, 5 ve 6 milyon avroya oyuncu transfer ederek Süper Lig'de tutunması mümkün değil. Mevcut borç yükünü bankalarla görüşmeler yapıp bir şekilde yapılandırmamız lazım. Faizi bitirmemiz lazım ve gelir girdisi yapmamız lazım."

Bununla alakalı olarak ön çalışmalar yaptıklarına da dikkati çeken Ağaoğlu, "Gelir artırıcı projeler üretmemiz lazım. Giderleri minimize etmemiz lazım. Bu borçların ödenmesi 5, 6 belki de 7 yılık bir süre alacak. Bu takımın maliyeti ve giderleri var. Gelirinizin 3'te 2'sini faize vermeniz lazım. Bunun için proje açıklamanız lazım." diye konuştu.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN YARIŞIN İÇİNDE OLACAKTIR"

Ağaoğlu, kafasında bazı projeler olduğunu da vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçilirsek bunları zaten açıklayacağız. 3 sene sabır istiyorum, dediğimde yanlış anlaşıldım. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacaktır. Yarın içinde olduğunuzda naklen yayın geliri, Türkiye Futbol Federasyonundan aldığınız para, ürün satışı artar, bunlarla marka değeriniz yükselir. Bu olunca da sponsor gelirleri artar. Trabzonspor'un yarışın dışında kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalıdır. Devasa transferlerle değil, isme yapılan transferlerle bunlar olmaz."

Türkiye'de kulüplerle ilgili yasanın bir türü çıkmadığını ifade eden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol Federasyonunun statüsü ayrı. Sezon bittiğinde borç yükü nedeniyle bir sonraki yıla geçemiyor. Statü borçlanmayı yasaklıyor. Borçlanıyorsanız yöneticiler cebinden ödemek zorunda. Bu olmasaydı federasyonların yarısı borç batağında olurdu. Kulüpler yasası bizim Tanjant Yolu'na döndü. Ben çocuktum başladı, 26 sene sonra yapıldı. Kulüpler yasası da bu duruma geldi. Kulüpler kendi yasalarını oluşturdu. Kulüpler Birliği dernek olduğu için istedikleri maddeyi tüzüğe koymakta serbestler."

"YÜKÜMÜZ AĞIR"

"Düşündüğümüz ilk şey, ivedilikle tüzükte değişiklik yapmak." ifadesini kullanan Ahmet Ağaoğlu, "Mali genel kurulda oynaya sunacağız. Kulübün gelirinin yüzde 30'u üzerindeki borçlanma genel kurul onayına tabidir. Bazı durumlarda başkan ve yönetim kurulu inisiyatif kullanabilir ancak bundan sorumludurlar." diye konuştu.

Kulübü bu durumdan çıkaracaklarına inandıklarını işaret eden Ağaoğlu, "Yükümüz ağır. Yıpranmadan çıkamayacağımızı da biliyorum. Eminim ki en çok ben yıpranacağım. Geçmişte yaptığımız yönetimle ilgili hala bir şeyler yazılır. Böylesine hassas süreçte dahi bu kadar kulübüne bağlı taraftarların olduğu camiadan kulübe başkan adayı çıkmıyor. Çıkanların hevesini kırmamamız lazım. Allah inşallah bir daha göstermez ama bunu yaparsak daha çok yönetici ararız. Buradan yıpranmadan gitmek kimseye nasip olmamışsa seçilirsek ve görev süremiz sonunda en fazla yarayı alacağımı biliyorum." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, "Benim Trabzonspor'a borcum var. Seçilirsem o borcu da ödemek nasip olacak. Biraz sağduyulu olunursa gelir-gider dengesi olan, yarışın içinde, altyapısı ile gerçekten futbol şehri olan, Avrupa'da bile örnek gösterilecek bir takım haline gelebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor'un şampiyonluklarına değinen Ağaoğlu, "Biz yedi kere şampiyon olduk evet hatta daha fazladır o şampiyonluklar ama bizim ilk 6 şampiyonluğumuzun nasıl geliştiğini, o dönemde neler yapıldığını anlamak için söyledim. O süreç aslında Türk futbolunun yapısının değiştiği bir süreçtir. Biz o dönem Türk futboluna ayar verdik. Trabzonspor gerçeğinden Türk futbolu değer kazandı. O zamanın şartlarında çok büyük paralar verip kendi aralarında al gülüm ver gülüm yapıyorlardı. Ne zaman ki Trabzonspor gerçeği suratlarına vurdu, transfer politikalarını değiştirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un yaptığı transferlerle ilgili de Ağaoğlu, "Bugüne kadar dışarıdan aldığımız futbolcuları alt alta yazın ve paralarını yazın, toplayın. Sonra onları sattığımız rakamları yazın, birbirinden çıkarın. Sonra yerli futbolcuların maliyetlerini ve satış rakamlarını yazın ve karşılaştırın. Gerçek ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

"850 MİLYON LİRA 8 AYDA ÖDENMEZ"

Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali durumuna ilişkin, "850 milyon lira 8 ayda ödenmez. 3 yıl ve arkası... Sistemi oturtmadıktan sonra, ekonomide kafamızı, modeli oturtmadıktan sonra, idari yapıda kafamızdaki modeli oturtmadıktan sonra 8 ay değil, 1 ay bile gidemezsiniz. Bunun temelleri atılacak, uygulamaya konulacak, uygulamaya konulduktan sonra kamuoyu onun kararını verecek." değerlendirmesini yaptı.

Başkan adayı Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada açık net söylüyorum. Bu kadro özveri ile kurulmuş bir kadrodur. Hayrettin Hacısalihoğlu'na daha önce sorsanız, belki de çalışmak istemeyeceği kişi Ahmet Ağaoğlu'dur. 'Çantada para yok' öyle diyorlar. Çantamızda projelerimiz var. Seçilirsek hemen ertesinde başlayacağız. Bu süreç 3-5 haftalık bir süreç. Bir nefes alarak yeni projelerle devam edeceğiz. Ne kadar ekonomik erozyona uğrasak da Trabzonspor hala bir marka. Bunu en iyi şekilde kullanacağız."