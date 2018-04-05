Trabzonspor 17. başkanını seçecek – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    17. başkanını seçecek

    Trabzonspor 17. başkanını seçecek

    Kulübü, tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda 17. başkanını seçecek. Şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler ise Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya oldu.

    'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj yitiren 'da gözler tarihlerinde yapılacak, olağanüstü genel kurula çevrildi.

    Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek. Mevcut Başkan Muharrem Usta'nın aday olmayacağını açıkladığı kongrede Trabzonspor kulübü 7-8 Nisan tarihlerinde 17. başkanını seçecek.

    7 BİN 578 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI VAR
    Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda 7 bin 578 üye oy kullanacak. Bordo-mavili kulübün 5-6 Aralık 2015'de gerçekleştirdiği 70. Olağan Genel Kurulu'nda ise 9 bin 997 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Ancak bu kongrede 7 bin 150 oy geçerli sayıldı.
    Trabzonspor'da 50 yıllık kulüp tarihinde 44 kez başkanlık seçimi yapıldı. Karadeniz ekibinde bugüne kadar 16 başkan görev yaptı. Bordo-mavili kulüpte, görev sıralarına göre Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet , Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, , Nuri Albayrak, Sadri Şener, ve Muharrem Usta başkanlık görevi yapan isimler oldu.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:20
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