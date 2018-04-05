Trabzonspor 17. başkanını seçecek
Trabzonspor Kulübü, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda 17. başkanını seçecek. Şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler ise Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya oldu.
Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek. Mevcut Başkan Muharrem Usta'nın aday olmayacağını açıkladığı kongrede Trabzonspor kulübü 7-8 Nisan tarihlerinde 17. başkanını seçecek.
7 BİN 578 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI VAR
Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda 7 bin 578 üye oy kullanacak. Bordo-mavili kulübün 5-6 Aralık 2015'de gerçekleştirdiği 70. Olağan Genel Kurulu'nda ise 9 bin 997 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Ancak bu kongrede 7 bin 150 oy geçerli sayıldı.
Trabzonspor'da 50 yıllık kulüp tarihinde 44 kez başkanlık seçimi yapıldı. Karadeniz ekibinde bugüne kadar 16 başkan görev yaptı. Bordo-mavili kulüpte, görev sıralarına göre Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta başkanlık görevi yapan isimler oldu.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:20
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 8
Yorum
serkan beşiktaşa göre etik değil
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Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu
Toplam 1
Yorum
OFLİİİ OLAAA AĞAOĞLU BUNLARMİYDİ O ÇOK İŞ BİLEN YÖNETİCİ KADRON.ULA BUNLARIN DENENMİŞLİĞİ VAARRR.EVVELİYATLARI BELLİ.ÇÖKÜŞÜN BAŞ MİMARLARI.YAZIIIIK
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Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ DOĞRU DİYORSUN AHMET EFENDİ DÜNYALARI ALACAK KADAR PARANIZ VAR SEN KALK İSMAİL KÖYBAŞINI AL ATIFI AL GÜLDÜRME ADAMI GELECEK OLSA ROBEN GELİR
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