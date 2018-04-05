Takdir edilmesi gerek
Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu bugün Trabzon’da basın toplantısı yapacak ve ekibini tanıtacak Asbaşkan olması beklenen Hacısalihoğlu, “Ağaoğlu’nun aday olması takdire şayan” dedi
Evet, Ahmet Ağaoğlu ile epeyce konuştuk. Karar vermekte gerçekten zorlandım. Böyle zor bir ortamda bu işe soyunmak epeyce tereddüt oluşturdu ama sonunda karar verdik. İnşallah bordo-mavili camiaya faydalı bir çalışma yapma şansımız olur. 3 kO MİTE KURACAĞIZ
Trabzonspor her zaman zirve için mücadele etmek durumundadır. Bu, olmazsa olmazdır. Ahmet Bey'in gösterdiği büyük bir cesaret ve özveri. Başarı bir spor adamlığı yapıyor. Ahmet Bey gibi sporda başarılı çalışmalar yapmış, isim yapmış birinin böyle bir işe kalkışması takdire şayan bir durum.
Kulüpte halledilmesi gereken birçok konu var. Öncelik mali konular. Birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Sportif alanda da eksikler var. Yapılması, planlanması gereken durumlar söz konusu. 3 komite kurup sorunları çözmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız
Transfer yasağının kalkabileceğini düşünüyorum. Başka türlü bir telafiyle kalkabilir. Mantık olarak transfer engelinin olması lazım. 2013'ten bu yana 70'in üstünde oyuncu alındı. Bunlardan sayılabilecek çok az oyuncu var. Demek ki daha iyi seçerek, ekonomik açıdan daha iyi transferler yapılması.
ÖZKAN SÜMER YÖNETİMLE ÇALIŞACAK
ASBAŞKAN olması beklenen Hayrettin Hacısalihoğlu, Özkan Sümer'in yönetimle çalışacağını açıkladı. Hacısalihoğlu, "Büyük bir şans var. Kulüpte yıllarca sporculuk, hocalık yapmış Özkan Sümer'den bahsediyorum. O da yönetimle birlikte çalışmayı kabul etti. Onun da bu işlerden sorumlu olacağını ve çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Takımı dizayn etmek büyük bir hadise. Yönetimle birlikte çalışmalar yapılınca daha isabetli kararlar verilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:52
-
Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
-
Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
-
"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
Takdir edilmesi gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.