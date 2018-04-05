Takdir edilmesi gerek – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Takdir edilmesi gerek

    Takdir edilmesi gerek

    Başkan adayı bugün Trabzon’da basın toplantısı yapacak ve ekibini tanıtacak olması beklenen Hacısalihoğlu, “Ağaoğlu’nun aday olması takdire şayan” dedi

    'un hafta sonu yapacağı olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan , bugün gövde gösterisi yapacak. Listesini 09.30'da 'na teslim edecek Ağaoğlu, basın toplantısı da düzenleyecek. Ağaoğlu'nun ekibinde yer alan , Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı:

    Evet, Ahmet Ağaoğlu ile epeyce konuştuk. Karar vermekte gerçekten zorlandım. Böyle zor bir ortamda bu işe soyunmak epeyce tereddüt oluşturdu ama sonunda karar verdik. İnşallah bordo-mavili camiaya faydalı bir çalışma yapma şansımız olur. 3 kO MİTE KURACAĞIZ
    Trabzonspor her zaman zirve için mücadele etmek durumundadır. Bu, olmazsa olmazdır. 'in gösterdiği büyük bir cesaret ve özveri. Başarı bir spor adamlığı yapıyor. Ahmet Bey gibi sporda başarılı çalışmalar yapmış, isim yapmış birinin böyle bir işe kalkışması takdire şayan bir durum.
    Kulüpte halledilmesi gereken birçok konu var. Öncelik mali konular. Birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Sportif alanda da eksikler var. Yapılması, planlanması gereken durumlar söz konusu. 3 komite kurup sorunları çözmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız
    yasağının kalkabileceğini düşünüyorum. Başka türlü bir telafiyle kalkabilir. Mantık olarak transfer engelinin olması lazım. 2013'ten bu yana 70'in üstünde oyuncu alındı. Bunlardan sayılabilecek çok az oyuncu var. Demek ki daha iyi seçerek, ekonomik açıdan daha iyi transferler yapılması.

    ÖZKAN SÜMER YÖNETİMLE ÇALIŞACAK
    olması beklenen Hayrettin Hacısalihoğlu, 'in yönetimle çalışacağını açıkladı. Hacısalihoğlu, "Büyük bir şans var. Kulüpte yıllarca sporculuk, hocalık yapmış Özkan Sümer'den bahsediyorum. O da yönetimle birlikte çalışmayı kabul etti. Onun da bu işlerden sorumlu olacağını ve çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Takımı dizayn etmek büyük bir hadise. Yönetimle birlikte çalışmalar yapılınca daha isabetli kararlar verilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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