Fırtına, Kayserispor'a hazırlanıyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Dünkü antrenmanda yer alamayan Burak Yılmaz ve Matus Bero'nun, takımla idmana çıktığı bildirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Bu arada, genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.





