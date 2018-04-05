Fırtına, Kayserispor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Fırtına, 'a hazırlanıyor

    Fırtına, Kayserispor'a hazırlanıyor

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Dünkü antrenmanda yer alamayan ve Matus Bero'nun, takımla idmana çıktığı bildirildi.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

    Bu arada, genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.


    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:43
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