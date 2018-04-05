Fırtına, Kayserispor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Dünkü antrenmanda yer alamayan Burak Yılmaz ve Matus Bero'nun, takımla idmana çıktığı bildirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.
Bu arada, genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:43
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 13
Yorum
ense traşı seninki bu kadar tesis yaptın halada yapacam diyorsun eyvallah bunca zamandır tc yapmadan alt yapıdan kimi çıkardın kaça sattın ne kupa aldın
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Trabzonspor 17. başkanını seçecek
Toplam 1
Yorum
ahmet trabzonda bu şartlarda başkan adayı çıkması bile bir mucize. kimse 150 milyon euro borçlu bir kulüpte sorumluluk altına girmek istemez.
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 11
Yorum
AHMET BU SENE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON O-LA-MA-YA-CAK.
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