3 aylık ödeme 70 milyon TL – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    3 aylık ödeme 70 milyon TL

    3 aylık ödeme 70 milyon TL
    Ören; mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemeler hakkında da açıklamada bulunarak, "Kim gelirse gelsin rutin ödemesi gereken 3 aylık periyot içerisindeki rakam 70 milyon . Futbolculara borçlar 50 milyon lira, Rıza hoca dahil" ifadesini kullandı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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