İzin sona erdi çalışma başladı
TRabzon, cumartesi günü oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
KAYSERİ SINAVI HAYATİ ÖNEMDE
LİG yarışından kopan, Türkiye Kupası'ndan elenen ve elinde sadece Avrupa kupalarına katılma iddiası kalan Trabzonspor, bu amaca kilitlenmiş durumda. Bunun için bu haftaki Kayseri sınavı hayati önemde. Fırtına rakibini yenerek beşinci sıradaki yerini korumak istiyor.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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