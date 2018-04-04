İzin sona erdi çalışma başladı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İzin sona erdi çalışma başladı

    İzin sona erdi çalışma başladı

    , cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    , cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. yönetimindeki idmana tedavileri süren Esteban, Yusuf, Abdülkadir, Uğur ve Durica katılmadı. Bero, Burak ve Castillo ayrı çalıştı.

    KAYSERİ SINAVI HAYATİ ÖNEMDE
    LİG yarışından kopan, 'ndan elenen ve elinde sadece Avrupa kupalarına katılma iddiası kalan , bu amaca kilitlenmiş durumda. Bunun için bu haftaki sınavı hayati önemde. Fırtına rakibini yenerek beşinci sıradaki yerini korumak istiyor.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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