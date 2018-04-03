‘Korkaklar asla kazanamaz’ – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    asla kazanamaz’

    ‘Korkaklar asla kazanamaz’

    gazeteler, yenilgisini 'hüsran' olarak yorumladı.

    gazeteler, yenilgisini 'hüsran' olarak yorumladı. İşte o başlıklar... Taka: "'da hüsran." Günebakış: "Hüsran!" : "Ruh gitti adı kaldı", "Koskoca 'u ne hallere düşürdünüz." Sonnokta: "Arıza belli!" Kuzey Ekspres: " asla kazanamaz!"
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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