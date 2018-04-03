Fırtına, İstanbul'dan istediğini alamadı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Fırtına, 'dan istediğini alamadı

    Fırtına, İstanbul'dan istediğini alamadı

    , Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımlarına karşı oynadığı maçlarda arzuladığı sonuçları alamadı. ekibi 9 maçta rakipleri karşısında 17 puan kaybetti.

    Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan , bu sezon takımlarına karşı 9. maçını oynadı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, ve Kasımpaşa takımları karşısında bordo-mavililer 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. ekibi, rakipleri karşısında 17 puan kaybederken, 10 puan topladı.

    İSTANBUL DEPLASMANI
    Trabzonspor, bu sezon İstanbul'da rakipleriyle yaptığı 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 puan toplarken, 9 puan bıraktı.

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR
    Trabzonspor, Kasımpaşa dışında İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile Trabzon'da karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Trabzon'da attığı 3 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü. Trabzonspor 4 maçta 4 puan toplarken, 6 puanı ise sahada bıraktı.

    Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2
    M. Başakşehir - Trabzonspor: 2-2
    Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
    Trabzonspor - Galatasaray: 2-1
    Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-3
    Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1
    Trabzonspor - M.Başakşehir: 0-1
    Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
    Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:47
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