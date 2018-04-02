Trabzonspor’da iki hata, iki gol – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da iki hata, iki gol

    Trabzonspor’da iki hata, iki gol

    'un yediği iki gole de bireysel hatalar damga vurdu.

    'un yediği iki gole de bireysel hatalar damga vurdu. Feghuouli'nin 7'de attığı golün başlangıcı, Abdülkadir'in Mariano'ya kaptırdığı top sonrası oldu. 'in 60'taki golünde ise Okay savunmadan topla çıkarken, Fransız yıldızın baskısı sonucu topu kaybetti. Takımın iki önemli ismi bu hatalar sonrası tepki çekti.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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