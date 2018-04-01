Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!
G.Saray maç sonu zafer kutlamalarına hazırlanırken, Trabzonspor'un sahalarda ender görülen jeneriklik golüyle buz kesti. Uzatma dakikaları oynanırken, orta sahada kazanılan faulde Muslera'nın ileride olduğunu gören Kucka, 51 metreden bekletmeden atışı kullandı ve gönderdiği füze 90'dan ağlarla buluştu.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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