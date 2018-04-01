KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!
Kucka orta sahadan 90+2'de attığı inanılmaz golle skoru 2-1'e getirdi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Kucka'dan Muslera'ya orta sahadan gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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