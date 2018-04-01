İşte Ağaoğlu'nun istediği dünyaca ünlü isim – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    İşte Ağaoğlu'nun istediği dünyaca ünlü isim

    İşte Ağaoğlu'nun istediği dünyaca ünlü isim

    başkan adayı 'nun teknik direktör adayı belli oldu. İddialara göre Ağaoğlu başkan seçilirse bu sene oldukça ses getiren bir ismi takımnın başına getirecek.

    başkan adayı , önceki gün yaptığı açıklamalarda başkan seçildiği taktirde yapacağı icraatlar ile ilgili ipuçları vermişti. Ağaoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli konu ise altyapıydı... Ahmet Ağaoğlu, öze dönüş projesiyle Trabzonspor'u yeniden eski günlerine döndürmenin planlarını yapıyor...

    GENÇ, HIRSLI KADRO
    Genç ve hırslı bir kadro oluşturmak isteyen Ağaoğlu, kökenli isimleri kadroya monte etmek istiyor... En önemli amacı A Takıma çok daha fazla sayıda oyuncu kazandırmak...

    İDEALİST BİR HOCA
    Bordo-Mavililer'in başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör adayı ise bir proje takımı olan Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl... Ahmet Ağaoğlu, kongre sürecinde olduğu için şimdilik teknik direktör konusunda acele etmiyor. Ancak ana fikir, altyapıya ve gençlere önem veren, hırslı, dinamik bir teknik adamla yola devam edilmesi. Ağaoğlu Bordo-Mavili takımda Trabzon ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:50
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