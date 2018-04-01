İşte Ağaoğlu'nun istediği dünyaca ünlü isim
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör adayı belli oldu. İddialara göre Ağaoğlu başkan seçilirse bu sene oldukça ses getiren bir ismi takımnın başına getirecek.
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün yaptığı açıklamalarda başkan seçildiği taktirde yapacağı icraatlar ile ilgili ipuçları vermişti. Ağaoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli konu ise altyapıydı... Ahmet Ağaoğlu, öze dönüş projesiyle Trabzonspor'u yeniden eski günlerine döndürmenin planlarını yapıyor...
GENÇ, HIRSLI KADRO
Genç ve hırslı bir kadro oluşturmak isteyen Ağaoğlu, Trabzon kökenli isimleri kadroya monte etmek istiyor... En önemli amacı A Takıma çok daha fazla sayıda oyuncu kazandırmak...
İDEALİST BİR HOCA
Bordo-Mavililer'in başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör adayı ise bir proje takımı olan Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl... Ahmet Ağaoğlu, kongre sürecinde olduğu için şimdilik teknik direktör konusunda acele etmiyor. Ancak ana fikir, altyapıya ve gençlere önem veren, hırslı, dinamik bir teknik adamla yola devam edilmesi. Ağaoğlu Bordo-Mavili takımda Trabzon ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:50
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
İşte Ağaoğlu'nun istediği dünyaca ünlü isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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