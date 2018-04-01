Erman Toroğlu: Bu adam hasta!

İşte Erman Toroğlu'nun karşılaşma ile ilgili yorumları:



"FUTBOLCU BÖYLE OLUR İŞTE"

Galatasaray 10 numara bir gol attı. Bazıları vuruyorsun çatala gider ya. Vurutsun kuşa değer gol olur. Bu öyle değil. Bu tip goller güzel ben bunları seviyorum. Böyle araya öyle güzel bıraktı ki. 5-6 kişiyi geçti adamla birleştirdi. Koşu yoluna topu attı adamı topla birleştirdi. Mükemmel bir gol attı. Mariano çok güzel gol attırdı. Şut falan değil o pas. Göstere göstere pas attı. Futbolculuk bu işte.

"JOAO PEREİRA HASTA BİR ADAM"

Joao Pereira'nın bu şekilde rakibe sert girdiği dört tane daha pozisyonunu çıkarırım! Bu şunu gösteriyor: Fırat Aydınus bu maça hazırlanmamış: Hazırlanan bir hakem onu orada yakalar. Basıyor çünkü. Abi adam hasta. Adam gidiyor basıyor. Bas da takımını 10 kişi, bırakacaksın. Sen artık şaibeli bir adamsın ligde. Önüne gelene basıyorsun. Autta, kenarda, taçta, Bu şu: Hazırlıklı olsaydı görürdü. Gelişi sakat. Bu oyuncu (Pereira) her maçta basıyor. Yanaş ona. Yakala ver kartı.



İşte Toroğlu'nun bahsettiği o pozisyon:

"FRİKİKİ BURAK'IN KULLANMASI YANLIŞ"

Sosa Süper Lig'de en iyi frikikçilerde ilk 10'a girer. Burak'ın gol krallığına gitmesi doğru da o frikikin Burak'ın atması doğru değil. Net Sosa'nın yeriydi. Uçurtma atar aşağı doğru indiriyor Sosa.

"G.SARAY HEM OYNADI HEM OYNATMADI"

?Trabzonspor ilk 45 dakikada 1 şut çekti. G.Saray ilk yarı boyunca bayağı iyi oynadı. Öyle böyle değil. 11 şut çekti. Mesafeyi çok daralttılar. 40'tan sonra mesafe biraz açıldı. Bunu ne kadar yapabilir onu merak ediyorum. G.Saray hem oynadı hem oynatmadı. Şimdi Trabzon iyi değil niye iyi değil. Trabzon'u çıkarmadılar. Bu tempoya ne kadar dayanır G.Saray? Bu tempoyu 70'e 80'e çıkarırsa zaten arayı açar. Enterasan bu sezon ilk defa kontrollü ve iyi oynarken gördüm. Ailecek gitmiyorlar. Arkayı kapatıyorlar. İki-3 adam baskı yapıyor Fatih'in bu özelliğidir. "Yaa o alsın da ben gideyim yok"

"ŞEMSİYE TERSİNE DÖNEBİLİR"

G.Saray'ın bu sezon oynadığı en komple oyunu. Bütün maçlar dahil. G.Saray'ın en komplike oyunu. Hem araka tarafı açmıyorlar. Rakibi basıp alıuyorlar hem çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Benim tahminim en az 10-15 araası uzun toplarla yön değiştirdiler. Bu rakip defansı psikolojik olarak yorar. Zaten Trabzon bunlarla baş edemediği için çıkamadı. 1-0 hiçbir zaman garanti değil. 1-1 olur şemsiye tersine döner.

"SİNAN GÜMÜŞ ÇOK İŞ YAPAR"

Yedeklerde Sinan Gümüş var. Bu takımda iş yapar. Futbolcuların top teknikleri hakikaten G.Saray'ın. İyi top yaoamayan adam kaç tane var? Belhanda aslında top tekniği olarak hepsinden üstün. Risk almak istiyor orada kaptırıyor.