Ağaoğlu projelerini açıklıyor! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Ağaoğlu projelerini açıklıyor!

    Ağaoğlu projelerini açıklıyor!

    Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan işadamı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a geldi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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