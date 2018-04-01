Ağaoğlu projelerini açıklıyor!
Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan işadamı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a geldi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:00
-
Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı
Toplam 3
Yorum
aksu kıymetini bilmedi bu ülke..
-
G.Saray'da rota Veloso
Toplam 1
Yorum
İhsan gene fatih terim ve gene saçma sapan transferler.
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!
Toplam 3
Yorum
ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
Ağaoğlu projelerini açıklıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.