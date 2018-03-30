Trabzonspor, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor
Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, 161 gündür dış sahada yenilmiyor.
Dış sahada 19 puan
Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'nu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.
İstanbul'da son 5 maç
İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 maçta ev sahibi Galatasaray'ın 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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"3 sene sabredin"
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Başkana güveniyoruz.Sorumluluğu fazla ama üstesinden gelecektir.Muharrem bey de iyi biriydi lakin şansızlık yanında oldu.Hayırlısı olsun.
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 21
Yorum
taner sadece futbol takımını değil özellikle bayanlar voleybol ve bayanlar basketbol takımını komple değiştirin. raimova hariç.
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Kafa Topu
Toplam 33
Yorum
kamikaze stajyerler için fotomaça gir ordan oyunlar bolumunden oyna
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