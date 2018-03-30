Trabzonspor, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , deplasmanda 161 gündür yenilmiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor

    Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , 161 gündür dış sahada yenilmiyor.

    Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü 27. hafta maçında deplasmanda lider 'a ile karşılaşacak olan , dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son yenilgisini Evkur 'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan ekibi, söz konusu maçın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

    Dış sahada 19 puan
    , bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'nu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.

    İstanbul'da son 5 maç
    İki takım arasında 'da oynanan son 5 maçta ev sahibi 'ın 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:57
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