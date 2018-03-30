Okay’a MR çekildi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Okay’a çekildi

    Okay’a MR çekildi

    Derbi hazırlıklarını sürdüren Fırtına’da milli maçta sakatlanan , hastaneye gittiği için idmana katılmadı. Yusuf da takımdan ayrı koşu yaptı

    Fırtına, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Bero ve Durica takımdan ayrı farklı bir sahada yürüyüş yaptı. Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı. Hafif sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, çekilmeye giden ise idmana katılmadı. Bordo-mavililer pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrası kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

    YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ
    Sakatlarla ilgili bilgi veren Rıza Çalımbay, "Esteban en az 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay'ın durumu yarın (bugün) netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    ONAZİ'YE İZİN VERİLDİ
    Kart cezası nedeniyle pazar günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Ogenyi Onazi'nin henüz milli takım kampından dönmediği için idmanlara katılmadığı belirtildi. 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kişisel işleri nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın izin verdiği belirtildi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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