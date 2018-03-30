Okay’a MR çekildi
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fırtına’da milli maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, hastaneye gittiği için idmana katılmadı. Yusuf da takımdan ayrı koşu yaptı
Fırtına, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Bero ve Durica takımdan ayrı farklı bir sahada yürüyüş yaptı. Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı. Hafif sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, MR çekilmeye giden Okay Yokuşlu ise idmana katılmadı. Bordo-mavililer pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrası kazanan takım büyük sevinç yaşadı.
YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ
Sakatlarla ilgili bilgi veren Rıza Çalımbay, "Esteban en az 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay'ın durumu yarın (bugün) netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
ONAZİ'YE İZİN VERİLDİ
Kart cezası nedeniyle pazar günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Ogenyi Onazi'nin henüz milli takım kampından dönmediği için idmanlara katılmadığı belirtildi. 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kişisel işleri nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın izin verdiği belirtildi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:06
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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